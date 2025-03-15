رئيس الوزراء البريطاني: أوروبا بحاجة لتحمل مسؤولياتها الدفاعية والضغط على روسيا

كتب- أحمد مرسي الحبروني:



أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الأزمة لا تتعلق فقط بأوكرانيا، بل تستوجب على أوروبا زيادة مسؤولياتها في مجال الأمن والدفاع، مشيرًا إلى أهمية ممارسة أقصى الضغوط على روسيا.

وكشف رئيس الوزراء عن اجتماع مرتقب لقادة عسكريين في بريطانيا هذا الأسبوع، لوضع خطط عملية تهدف إلى توفير دعم مستقبلي لأمن أوكرانيا.

كما شدد على التزام بلاده ببناء قدرات الدفاع الأوكرانية وتعزيز قواتها المسلحة، مضيفًا أن بريطانيا ستكون مستعدة للانتشار ضمن "تحالف الراغبين" إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام.