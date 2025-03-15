إعلان

رئيس الوزراء البريطاني: أوروبا بحاجة لتحمل مسؤولياتها الدفاعية والضغط على روسيا

02:52 م السبت 15 مارس 2025

كير ستارمر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد مرسي الحبروني:


أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن الأزمة لا تتعلق فقط بأوكرانيا، بل تستوجب على أوروبا زيادة مسؤولياتها في مجال الأمن والدفاع، مشيرًا إلى أهمية ممارسة أقصى الضغوط على روسيا.

وكشف رئيس الوزراء عن اجتماع مرتقب لقادة عسكريين في بريطانيا هذا الأسبوع، لوضع خطط عملية تهدف إلى توفير دعم مستقبلي لأمن أوكرانيا.

كما شدد على التزام بلاده ببناء قدرات الدفاع الأوكرانية وتعزيز قواتها المسلحة، مضيفًا أن بريطانيا ستكون مستعدة للانتشار ضمن "تحالف الراغبين" إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني روسيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

إزاي ده يحصل؟.. عرض أزياء في إفطار المطرية يثير جدلًا.. والشركة المنظمة ترد
نشرة الفتاوى| حكم قضاء الصلاة عن المتوفى والطلاق عن طريق الهاتف وأحكام مهمة يوضحها المفتي
وجوه مستبشرة وقلوب فرحة.. 11 لقطات ومشاهد من إفطار المطرية