استشهاد 9 فلسطينيين بينهم صحفي بقصف إسرائيلي على شمال غزة

كتب- أحمد مرسي الحبروني:



استشهد تسعة فلسطينيين بينهم صحفي وأصيب آخرون، اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف شمال قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصادر صحفية قولها، إن "المصور الصحفي محمود سمير إسليم، وأربعة آخرين من المواطنين استشهدوا بنيران مسيرة إسرائيلية مركبة عند مفترق العطار في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة"، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وقالت مصادر محلية، إن "القصف استهدف ثمانية أفراد من العاملين في مجال العمل الإنساني والإغاثي، ونجم عنه شهداء وإصابات".

وأصيب فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في حي تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ووفق المركز، "تنفذ قوات الاحتلال عمليات قصف جوي وإطلاق نار بشكل شبه يومي منذ انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في الأول من مارس الجاري، ما أسفر عن العديد من الشهداء والجرحى".

وأشار إلى أنه "منذ دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ، ارتكب جيش الاحتلال زهاء 1000 خرق، أسفرت عن نحو 155 شهيدا، ومئات الإصابات عدا عن عمليات قصف جوي وتجريف أراض وهدم منازل وتوغل دبابات، وفق معطيات رسمية".







