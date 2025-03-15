التايمز: بريطانيا قلقة من استهداف حاملة الطائرات "أمير ويلز" بهجوم حوثي

كتب- أحمد مرسي الحبروني:

قالت صحيفة التايمز البريطانية، إن هناك قلق بالغ لدى وزارة الدفاع البريطانية، من احتمال تعرض حاملة الطائرات "أمير ويلز" لهجوم من قبل الحوثيين خلال رحلتها في الأشهر المقبلة عبر مضيق باب المندب.

وتستعد حاملة الطائرات للإبحار إلى البحر الأبيض المتوسط، عبر البحر الأحمر والمحيط الهندي، في رحلتها للمشاركة في تدريبات مشتركة في اليابان وأستراليا.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن هناك مخاوف من تعرضها لهجوم من قبل الحوثيين قبالة سواحل اليمن، خاصة إذا انهار وقف إطلاق النار في غزة، وستجد صعوبة في التعامل مع الهجوم.

وقبل أيام، تعهد الحوثيون في اليمن، باستئناف هجماتهم على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر ما دامت إسرائيل تمنع وصول المساعدات إلى غزة.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في بيان لها، أنها استأنفت "حظرًا" على مرور جميع السفن الإسرائيلية إلى مناطق محددة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالإضافة إلى باب المندب وخليج عدن.

وأضاف الحوثيون أن "الحظر" دخل حيز التنفيذ عند صدور البيان الثلاثاء. وأضاف البيان أن أي سفينة إسرائيلية تنتهك ما يسمى بالحظر ستُستهدف.

وكان الحوثيون قد وعدوا سابقًا بوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر طالما استمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.