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الرئيس السوري يصدر قرارًا بصرف راتب شهر إضافي لموظفي الدولة بمناسبة عيد الفطر

02:17 م السبت 15 مارس 2025

أحمد الشرع

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وكالات

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم، قرارًا بصرف راتب شهر إضافي لجميع موظفي الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وبحسب القرار، يستفيد من المنحة جميع العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين، حيث تُصرف لهم منحة تعادل إجمالي راتب شهر واحد، كما تشمل المنحة أصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين، حيث سيحصلون على مبلغ يعادل إجمالي معاش شهر واحد.

كما نص القرار على شمول المنحة للعاملين الدائمين والمؤقتين وكذلك العاملين بالأجر اليومي، مع إعفائها من أي ضرائب أو اقتطاعات.

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الرئيس السوري أحمد الشرع عيد الفطر
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