إعلان

طائرات الجيش السوري تلقي الورود على المواطنين في ساحة الأمويين (صور)

02:12 م السبت 15 مارس 2025

طائرات الجيش السوري تلقي الورود على المواطنين في س

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد مرسي الحبروني:

شارك سلاح الجو في الجيش العربي السوري في احتفالات الذكرى الرابعة عشرة للثورة السورية، حيث ألقت الطائرات المروحية الورود على الحشود المتجمعة في ساحة الأمويين وسط العاصمة دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": "إلقاء الورود فرحاً بالنصر على حشود المتظاهرين بساحة الأمويين... سلاح الجو في الجيش العربي السوري يشارك في احتفالات الذكرى الـ 14 للثورة السورية المباركة".

من جهتها، قالت محافظة دمشق: "تدعوكم جماهير الثورة للمشاركة في استكمال فعاليات احتفال ذكرى الثورة السورية المباركة، التي ستُقام اليوم السبت عند الساعة الثامنة والنصف مساءً في ساحة الأمويين، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة نهاراً".

وبعد أكثر من عقد، يحتفل السوريون لأول مرة بذكرى انطلاق الثورة السورية، والتي انطلقت في الخامس عشر من مارس 2011، وذلك عقب سقوط نظام الأسد الذي جثم على صدورهم لعقود.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش العربي السوري الجيش السوري دمشق طائرات الجيش السوري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم بمصر مع بداية تعاملات السبت
ارتفاع جديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن ذروة الموجة الحارة وموعد تحسن الطقس
10 صور من تجهيزات مائدة إفطار المطرية السنوي