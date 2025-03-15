طائرات الجيش السوري تلقي الورود على المواطنين في ساحة الأمويين (صور)

كتب- أحمد مرسي الحبروني:

شارك سلاح الجو في الجيش العربي السوري في احتفالات الذكرى الرابعة عشرة للثورة السورية، حيث ألقت الطائرات المروحية الورود على الحشود المتجمعة في ساحة الأمويين وسط العاصمة دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": "إلقاء الورود فرحاً بالنصر على حشود المتظاهرين بساحة الأمويين... سلاح الجو في الجيش العربي السوري يشارك في احتفالات الذكرى الـ 14 للثورة السورية المباركة".

إلقاء الورود فرحاً بالنصر على حشود المتظاهرين بساحة الأمويين... سلاح الجو في الجيش العربي السوري يشارك باحتفالات الذكرى الـ 14 للثورة السورية المباركة.#سانا#سوريا_تنتصر pic.twitter.com/SvOv29t1W0 — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 15, 2025

من جهتها، قالت محافظة دمشق: "تدعوكم جماهير الثورة للمشاركة في استكمال فعاليات احتفال ذكرى الثورة السورية المباركة، التي ستُقام اليوم السبت عند الساعة الثامنة والنصف مساءً في ساحة الأمويين، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة نهاراً".

وبعد أكثر من عقد، يحتفل السوريون لأول مرة بذكرى انطلاق الثورة السورية، والتي انطلقت في الخامس عشر من مارس 2011، وذلك عقب سقوط نظام الأسد الذي جثم على صدورهم لعقود.