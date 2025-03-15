مصادرة الحديد والأسمنت.. إزالة 8 حالات بناء مخالف في الإسكندرية - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

شنت أحياء الإسكندرية، حملات مكبرة لإزالة وإيقاف أي محاولات بناء مخالف أو دون ترخيص على مدار 24 ساعة، وذلك لمنع أي مخالفات في المهد، حفاظًا على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة.

ونجحت الحملات في إيقاف وإزالة 8 حالات بناء مخالف وتعديات على الأراضي الزراعية تشمل مبانٍ وغرف وأسوار وطوابق مخالفة دون ترخيص بـ 4 أحياء في الإسكندرية.

وتتوزع الإزالات بواقع 5 حالات بحي المنتزه أول، وحالة واحدة بكل من أحياء المنتزه ثان وشرق وبرج العرب، فيما جرى مصادرة الأسمنت وحديد التسليح والأخشاب المستخدمة في البناء.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وجه باستمرار الحملات المفاجئة للتصدي لأي محاولات بناء مخالف على مدار اليوم للقضاء على فوضى البناء المخالف، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.