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ستارمر يدعو قادة العالم إلى الضغط على بوتين لإجراء مفاوضات بشأن وقف حرب أوكرانيا

01:53 م السبت 15 مارس 2025

كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني

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لندن- (أ ب)

دعا رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر قادة دول العالم، اليوم السبت، إلى مواصلة الضغط على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كي "يجلس إلى طاولة المفاوضات" من أجل التوصل لوقف إطلاق النار فى أوكرانيا

وفي كلمته الافتتاحية اليوم السبت في تجمع افتراضي لما أسماه بـ"تحالف الإرادة" قال ستارمر إن بوتين "عاجلا أم آجلا" سيضطر إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

ومن المتوقع أن يبحث المشاركون في الاجتماع كيفية مساعدة الدول لأوكرانيا عسكريا وماليا، بالإضافة إلى بحث الدعم لأي مهمة حفظ سلام محتملة في المستقبل.

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كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا فلاديمير بوتين الرئيس الروسى
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