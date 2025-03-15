ترامب يتعرض لموقف غريب بعد اصطدام ميكروفون بوجهه (فيديو)

كتب- أحمد مرسي الحبرونى:

تعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لموقف غريب عندما اصطدم ميكروفون "بوم" بوجهه أثناء حديثه مع الصحفيين في قاعدة "جوينت بيس أندروز" بولاية ماريلاند.

كان ترامب يتحدث إلى وسائل الإعلام قبل مغادرته منطقة واشنطن بعد خطابه في وزارة العدل يوم الجمعة، والذي هاجم فيه الصحافة بشدة. ومع ذلك، كان ترامب في مزاج جيد بينما كان يستعد للمغادرة وأجاب على سؤال حول الوضع في الشرق الأوسط.

خلال حديثه، اصطدم ميكروفون "بوم" الخاص بأحد المراسلين – وهو ميكروفون متنقل كبير الحجم مغطى بطبقة ناعمة يستخدمه الصحفيون لالتقاط الصوت أثناء الحركة – بفم ترامب.

واضطر الرئيس إلى إغلاق عينيه لتجنب المزيد من الاحتكاك، وابتعد عن الميكروفون، لكنه تمكن في النهاية من رؤية الجانب الفكاهي من الموقف بعدما تم إبعاد الميكروفون عنه.

مازح ترامب قائلًا: "لقد أصبحت مشهورة الليلة، لقد أصبحت قصة كبيرة الليلة!"، في إشارة إلى مشغلة الميكروفون، ثم سأل وهو يضحك: "هل رأيتم ذلك؟"

WATCH: Reporter accidentally pushes microphone into Trump's face pic.twitter.com/NhswllZ0QW — BNO News Live (@BNODesk) March 14, 2025

نال ترامب إشادة من مؤيديه على طريقته في التعامل مع الموقف المحرج أمام الكاميرات. وجاء هذا الحادث بعد خطاب ترامب في وزارة العدل بواشنطن، حيث هاجم الإعلام بشدة واتهمه بالتحيز ضده، مشيرًا إلى أن بعض التقارير الصحفية يجب أن تكون "غير قانونية".