مصر والأمم المتحدة تبحثان دعم إعادة إعمار غزة وتعزيز التنمية المستدامة

وكالات

استقبل بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم السبت 15 مارس، عبد الله الدردري، مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك للتشاور بشأن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة ومؤتمر القاهرة الوزاري للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع.

وخلال اللقاء، أعرب عبد العاطي عن تطلع مصر إلى دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ الخطة العربية لاستعادة الاستقرار في غزة، مع الاستفادة من خبراته، لا سيما خلال مرحلة التعافي المبكر. كما أكد على أهمية الدور الأممي في إنجاح مؤتمر القاهرة الوزاري، الذي ستنظمه مصر بالشراكة مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.

وعلى صعيد التعاون الثنائي، أشاد وزير الخارجية بالدور الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم التنمية في مصر، مشددًا على ضرورة تعزيز مساهمات البرنامج في المشروعات التنموية، خاصة تلك التي تركز على خلق فرص العمل، جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإنتاج، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لأولويات الحكومة المصرية.

كما أكد عبد العاطي التزام مصر بدعم جهود الأمم المتحدة لتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية، في ظل التحديات السياسية، الأمنية، والاقتصادية التي تواجهها، مشيرًا إلى أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا للأمم المتحدة في تنفيذ هذه الجهود، مع الحرص على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لتحقيق نتائج ملموسة.





