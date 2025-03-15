الجيش الصومالي يتصدى لهجوم إرهابي في وسط البلاد

مقديشو- (د ب أ)

أعلن الجيش الوطني الصومالي، اليوم السبت، تصديه لمحاولة هجوم إرهابي لمليشيات جماعة الشباب بإقليم شبيلي الوسطى بوسط البلاد.

وقال الجيش الصومالي، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، إنه تصدى لـ"محاولة هجوم إرهابي نفذته مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، حيث حاولت المليشيات مهاجمة مواقع عسكرية للقوات المسلحة في مدينة أوطيغلي بإقليم شبيلي السفلى، وفي محيط منطقة بورشا شيخ بإقليم شبيلي الوسطى".

وأكدت المصادر العسكرية أن "الإرهابيين تكبدوا خسائر فادحة خلال المواجهات، إذ تم القضاء على عدد كبير من عناصر المليشيات."

ووفق الوكالة، "نفذت القوات الوطنية، الليلة الماضية، عملية عسكرية دقيقة استهدفت تجمعًا لمسلحي الميليشيات الإرهابية في منطقة لبو غرس بإقليم شبيلي الوسطى، حيث تم تدمير الموقع بالكامل والقضاء على جميع العناصر المتواجدة فيه".

وأشارت إلى أن "القوات المسلحة تواصل عملياتها العسكرية للقضاء على فلول الإرهابيين، وتطهير المناطق الريفية في جنوب ووسط البلاد".

وتشن الحركة هجمات تهدف إلى الإطاحة بالحكومة الصومالية للاستيلاء على الحكم وتطبيق الشريعة الإسلامية على نحو صارم.





