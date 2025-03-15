بريطانيا: "تحالف الإرادة" يبحث افتراضيا تطورات حرب أوكرانيا

لندن- (أ ب)

يعقد رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر اجتماعا ثانيا لزعماء العالم اليوم السبت ، لبحث تطورات الحرب في أوكرانيا، في أعقاب أسبوع آخر محموم بالنشاط الدبلوماسي، بهدف إقناع روسيا بدعم وقف إطلاق نار لمدة 30 يوما.

وبخلاف القمة الأولى التي عقدت في الثاني من مارس، سيتم عقد اجتماع ما أسماه ستارمر "تحالف الإرادة" افتراضيا، ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع سبل مساعدة الدول لأوكرانيا عسكريا وماليا، بالإضافة إلى تقييم الدعم لأي مهمة حفظ سلام محتملة في المستقبل.

وفي تصريحات صادرة عن مكتبه قبل الاجتماع قال ستارمر إنه "إذا وافقت روسيا في النهاية على التفاوض، يجب علينا أن نكون مستعدين لمراقبة وقف إطلاق النار لضمان سلام جاد ودائم" وأضاف "إذا لم يفعلوا ذلك، يتعين علينا بذل كل جهد ممكن لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا لإنهاء هذه الحرب".

ومن المتوقع أن تشارك حوالي 25 دولة في الاجتماع، بما في ذلك شركاء أوروبيين وأوكرانيا وقادة من أستراليا وكندا ونيوزيلندا ومسؤولين من حلف شمال الأطلسي(ناتو) والمفوضية الأوروبية.

ويعقد اجتماع اليوم السبت في أعقاب اقتراح أمريكي بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في أوكرانيا، أيده زيلينسكي.

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى دعمه من حيث المبدأ للهدنة، لكنه حدد عددا من التفاصيل التي تحتاج إلى توضيح قبل الموافقة على وقف إطلاق النار. وأعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن "تفاؤل حذر" بشأن احتمال دعم بوتين للاقتراح الأمريكي، وكان بوتين قد التقى مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أمس الأول الخميس، حيث دعم وقف إطلاق النار.

ويبدو أن ستارمر أقل تفاؤلا ومن المتوقع أن يبلغ الزعماء بضرورة تقديم التزامات ملموسة ، حيث يمارس بوتين "ألعابا صفرية" مع خطة ترامب للسلام.

وقال ستارمر "يحاول بوتين التأجيل قائلا إنه يجب إجراء دراسة دقيقة قبل تنفيذ وقف إطلاق النار. لكن العالم يحتاج إلى رؤية أفعال، لا دراسة أو كلام فارغ وشروط لا طائل منها" وأضاف "تجاهل الكرملين التام لاقتراح الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار لا يظهر إلا أن بوتين غير جاد بشأن السلام".





