جنوب أفريقيا تصف طرد سفيرها من أمريكا بـ "المؤسف "

بريتوريا- (د ب أ)

وصفت رئاسة جنوب إفريقيا طرد سفيرها إبراهيم رسول من الولايات المتحدة بأنه "مؤسف".

وقالت رئاسة جنوب إفريقيا في بيان نشرته على منصة إكس، إنها أُحيطت علما بالقرار.

وجاء في البيان: "تحث الرئاسة جميع أصحاب المصلحة المعنيين والمتأثرين على الحفاظ على اللياقة الدبلوماسية الراسخة في تعاملهم مع هذه المسألة".

وأضاف البيان "تظل جنوب أفريقيا ملتزمة ببناء علاقة قائمة على المنفعة المتبادلة مع الولايات المتحدة الأمريكية".

كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد اتهم أمس السفير إبراهيم رسول، في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي إكس، بأنه "سياسي عنصري" يكره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأعلن أنه "شخص غير مرغوب فيه".

ولم يكشف روبيو عن مزيد من الأسباب وراء هذه الخطوة.





