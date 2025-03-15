بيان روسي: إسقاط 126 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

اعترضت وسائط الدفاع الجوي الروسية، ودمرت، 126 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق أراضي عدة مقاطعات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم السبت: "خلال الليلة الماضية، تصدت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 126 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأوضح البيان أنه تم تدمير 64 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فولجوجراد، و38 في مقاطعة فورونيج، و14 مسيرة في بيلجورود، و7 مسيرات في مقاطعة بريانسك، واثنتان في مقاطعة روستوف، وأخرى مقاطعة كورسك.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلجورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.