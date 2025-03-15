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طائرات عسكرية روسية تدخل منطقة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية

11:05 ص السبت 15 مارس 2025

روسيا

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سول- (د ب أ)

دخلت طائرات عسكرية روسية منطقة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية صباح اليوم السبت، مما دفع الجيش الكوري الجنوبي للرد.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سول أن عدة طائرات عسكرية روسية دخلت منطقة الدفاع الجوي الكورية الجنوبية على التوالي، حوالي الساعة التاسعة و20 دقيقة صباحا، قبل أن تغادر المنطقة في الاتجاه الشرقي أو الشمالي، حسب شبكة كيه.بي.إس.وورلد الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم السبت.

وقال مكتب هيئة الأركان المشتركة في سول إن الطائرات لم تنتهك المجال الجوي الكوري الجنوبي.

وتمكن الجيش الكوري الجنوبي من رصد الطائرات قبل دخولها ونشر طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية في استجابة تكتيكية ضد المواقف العرضية المحتملة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها تأكدت من خلال الاتصالات مع الجانب الروسي أن الطائرات كانت تقوم بالتدريب وأنها لم تكن تنوي انتهاك المجال الجوي الإقليمي.


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سول طائرات عسكرية روسية الدفاع الجوي الكورية الجنوبية
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