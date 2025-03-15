حماس: الإفراج عن أسير أمريكي إسرائيلي وتسليم 4 جثث حال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

القاهرة- (أ ب)

قالت حركة حماس الفلسطينية اليوم السبت، إنها لن تفرج عن أسير أمريكي إسرائيلي وأربعة جثامين لأسرى آخرين إلا إذا قامت إسرائيل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار القائم في قطاع غزة، واصفة إياه بأنه "اتفاق استثنائي" يهدف إلى إعادة الهدنة إلى المسار مجددا.

وقال مسؤول بارز في الحركة إن المحادثات التي تأجلت لفترة طويلة بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار يجب أن تبدأ يوم الإفراج عن الأسير وتستمر لأكثر من 50 يوما، مضيفة أنه يتعين على إسرائيل أيضا التوقف عن منع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والانسحاب من محور فيلادلفيا الاستراتيجي على طول حدود غزة مع مصر.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته حيث إنه يتحدث عن محادثات أجريت خلف أبواب مغلقة، إن حماس سوف تطلب أيضا الإفراج عن المزيد من الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الرهائن.

وجرى أسر الجندي الإسرائيلي من أصول أمريكية، المختطف عيدان ألكسندر /21 عاما/ والذي نشأ في تينفلاي بنيوجيرسي، من قاعدته العسكرية في الهجوم الذي شنته حماس يوم السابع من أكتوبر 2023 وهو آخر مواطن أمريكي محتجز في غزة.

ولم يصدر تعليق فوري من إسرائيل، حيث إن المكاتب الحكومية مغلقة بسبب عطلة يوم السبت.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتهم حماس أمس الجمعة، بـ"التلاعب وبشن حرب نفسية" عندما جرى الإعلان عن العرض مبدئيا قبل كشف حماس عن الشروط.

وقالت الولايات المتحدة يوم الأربعاء، إنها قدمت مقترحا لتمديد وقف إطلاق النار لأسابيع أخرى قليلة فيما يتفاوض الجانبان على هدنة مؤقتة.

وأضافت أن حماس تدعي المرونة في العلن، بينما تطلب مطالب "غير عملية بالمرة" في الاجتماعات الخاصة.