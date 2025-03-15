ترامب يصف وسائل الإعلام المنتقدة له بأنها "غير قانونية" و"فاسدة"

واشنطن- (د ب أ)

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة التغطية النقدية له من وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى بأنها "غير قانونية"، وذلك خلال كلمة ألقاها في وزارة العدل في واشنطن.

وأضاف أن الشبكات التلفزيونية مثل "سي ان ان" و"ام اس ام بي سي" "التي تكتب حرفيا بشكل سيء عني بنسبة 6 ,97%، هي أذرع سياسية للحزب الديمقراطي وفي رأيي، هي فاسدة وغير قانونية، ما يفعلونه غير قانوني".

وأشار إلى شبكة "ام اس ام بي سي" على أنها "ام اس دي ان سي" في إشارة إلى اللجنة الوطنية الديمقراطية، مجلس قيادة الحزب الديمقراطي، مدعيا أن الشبكة هي جزء من الحزب، وهذا ليس صحيحا.

وانتقد ترامب الشبكات والصحف واعتبر أنها لا تختلف عن الجهات الفاعلة السياسية ذات الأجور العالية، قائلا إن تقاريرهم المنتقدة له قد تم تنسيقها فيما بينها، وقال إن هذا يجب أن يكون غير قانوني لأنه يؤثر على القضاة.

ولسنوات، كان ترامب يشير بانتظام إلى وسائل الإعلام القائمة باعتبارها أعداء للشعب، واتهم المراسلين بنشر أكاذيب وهدد بإلغاء تراخيص القنوات المعارضه له.

ومنذ توليه مهام منصبه، قام ترامب بمنع صحفيي وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية "أ ب" من دخول المكتب الرئاسي والطائرة الرئاسية. وأرجع هذا القرار إلى رفض الوكالة استخدام مصطلح "خليج أمريكا"، الذي استحدثه ترامب بموجب مرسوم بدلا من اسمه المعروف "خليج المكسيك".