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القيادة المركزية الأمريكية: مقتل القائد الثاني في تنظيم داعش بغارة بالأنبار

06:33 ص السبت 15 مارس 2025

القيادة المركزية للجيش الأمريكي

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وكالات

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل قائد العمليات العالمية في تنظيم داعش، والذي كان يشغل أيضًا منصب القائد الثاني بالتنظيم، في غارة جوية استهدفته بمحافظة الأنبار العراقية، وذلك بالتعاون مع قوات الاستخبارات العراقية؛ وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأوضحت القيادة في بيانها أن العملية تمثل ضربة قوية للتنظيم، خاصة أن القتيل كان مسؤولًا عن تنسيق الهجمات الإرهابية على مستوى عالمي، مؤكدة استمرار الجهود المشتركة للقضاء على بقايا داعش في العراق والمنطقة.

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القيادة المركزية الأمريكية مقتل القائد الثاني في تنظيم داعش غارة بالأنبار
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