لتجنب الإغلاق.. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تمويلا للحكومة مدته 6 أشهر

(أ ب)

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الجمعة، مشروع قانون للإنفاق مدته ستة أشهر قبل ساعات من الموعد النهائي لإغلاق الحكومة، ليتجاوز بذلك معارضة شديدة من الديمقراطيين لمشروع القانون، ويرسله إلى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه ليصبح قانونا.

وتم التصويت بتأييد 54 عضوا ومعارضة 46. وأعرب الديمقراطيون عن إحباطهم من أن الجمهوريين قد مضوا قدما في مشروع قانون قالوا إنه يتضمن مشاركة محدودة منهم، وإنهم يعتبرون أنه يقلص أولويات رئيسية مثل الرعاية الصحية ومساعدات الإسكان. ولكن في النهاية، رأى بعضهم أن إغلاق الحكومة سيكون نتيجة أسوأ وأيدوا جهود زعيم الديمقراطيين تشاك شومر للسماح بطرح مشروع القانون للتصويت النهائي.

وواجه الديمقراطيون خيارين مؤلمين: السماح بتمرير مشروع قانون يعتقدون أنه يمنح الرئيس دونالد ترامب سلطة واسعة في قرارات الإنفاق، أو التصويت بـلا والسماح بوقف التمويل.