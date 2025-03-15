ولي العهد السعودي وبوتين يستعرضان الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية

(د ب أ)

استعرض ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء اليوم الجمعة" أن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أجرى اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعرضا خلاله مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها".

كما جرى خلال الاتصال استعراض الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية.

وقالت "واس" إن ولي العهد السعودي أكد خلال الاتصال "حرص المملكة على بذل كافة المساعي الحميدة لتسهيل الحوار، وكل ما يؤدي إلى الوصول لحل سياسي للأزمة في أوكرانيا".

فيما جدد الرئيس الروسي شكره وتقديره للمملكة على جهودها البناءة و مساعيها الحميدة.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحث الاثنين الماضي، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تطورات الأزمة الأوكرانية، مؤكداً دعم المملكة للجهود الدولية الهادفة إلى حل النزاع وتحقيق السلام.

وقال ولي العهد السعودي: "إن المملكة تدعم جميع المساعي الدولية الرامية لحل الأزمة والوصول إلى السلام"، فيما أعرب زيلينسكي عن "تقديره للجهود السعودية"، مشيداً بدورها في المنطقة والعالم، وفق "واس".

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قال زيلينسكي إنه ناقش مع بن سلمان مسألة الإفراج عن الأسرى باعتبارها "خطوة مهمة لبناء الثقة في الجهود الدبلوماسية".

ويأتي اتصال ولي العهد السعودي بالرئيس الروسي بعد أيام من استضافة جدة السعودية، مفاوضات بين أوكرانيا والولايات المتحدة، استمرت قرابة 8 ساعات، انتهت بموافقة كييف على إبرام اتفاقية المعادن.

كما وافقت أوكرانيا على مقترح أمريكي بإعلان هدنة مدتها 30 يوماً من الحرب مع روسيا، في حين وافقت واشنطن على وقف تعليق المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف بشكل فوري.

وفي 18 فبراير، استضافت العاصمة السعودية الرياض اجتماعاً بين وزيري خارجية الأمريكي والروسي، لبحث تحسين العلاقات الثنائية، وإمكانية وقف الحرب في أوكرانيا.