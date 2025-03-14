بسبب حرب غزة.. واشنطن تحقق في احتجاجات جامعة كولومبيا

وكالات

أفاد نائب وزير العدل الأمريكي تود بلانش، بأن الوزارة تحقق في ما إذا كانت الاحتجاجات الطلابية في جامعة كولومبيا بسبب حرب غزة تنتهك قوانين الإرهاب الاتحادية.

وأضاف بلانش الجمعة، أن التحقيق ينظر في انتهاكات للحقوق المدنية مرتبطة بالمظاهرات التي هزت حرم جامعة كولومبيا في نيويورك العام الماضي.

كما ذكر أن هذا التحقيق يأتي في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب "للقضاء على معاداة السامية في هذا البلد".

وتابع "نحقق أيضا فيما إذا كان تعامل جامعة كولومبيا مع أحداث سابقة قد انتهك قوانين الحقوق المدنية وشمل جرائم إرهابية... هذا أمر تأخر كثيرا".

كذلك قال بلانش إن جهات إنفاذ القانون الاتحادية نفذت مذكرة تفتيش الخميس، في إطار تحقيق منفصل بشأن ما إذا كانت جامعة كولومبيا تؤوي مهاجرين غير شرعيين في حرمها الجامعي.

وكانت جامعة كولومبيا مركزا لاحتجاجات مناهضة لإسرائيل اجتاحت عشرات الجامعات الأمريكية خلال الربيع الماضي، وتحولت إلى هدف رئيسي لإدارة الرئيس دونالد ترامب التي تتهمها بعدم التعامل بشكل كاف مع حالات معاداة السامية في الحرم الجامعي والسماح بترهيب الطلاب اليهود.

وألغت الحكومة الاتحادية الأسبوع الماضي، منحا وعقودا لجامعة كولومبيا تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار بسبب ما وصفتها بمعاداة السامية.