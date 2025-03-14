"يكره ترامب".. أمريكا تطرد سفير جنوب إفريقيا لدى واشنطن

وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة طردت سفير جنوب إفريقيا لدى واشنطن، متّهما إياه بأنه يكره البلاد ورئيسها دونالد ترامب.

وجاء في منشور لروبيو على منصة إكس أمس الجمعة "ليس لدينا ما نناقشه معه، وبالتالي فهو يعتبر شخصا غير مرغوب فيه"، في إشارة إلى السفير إبراهيم رسول، واصفا إياه بأنه "سياسي يؤجج التوترات العرقية".

وكانت حكومة جنوب أفريقيا، قد أوقفت عمل جميع الشركات الأمريكية داخل أراضيها، مع إيقاف تصدير المعادن إلى الولايات المتحدة ردا على تصرفات الرئيس الأمريكي واستباحة أموال وأراضي جنوب أفريقيا، وفق تعبيرها.

فيما تحقق الولايات المتحدة أرباحا تزيد عن 25 مليار دولار من جنوب إفريقيا سنويا سيؤثر هذا على الاقتصاد الأمريكي والجنوب أفريقي بشكل سيئ للغاية، بحسب مراقبين.

وقطع ترامب التمويل عن جنوب إفريقيا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى جنوب إفريقيا.

وأوضحت حكومة جنوب إفريقيا لترامب بشكل قاطع أن أمريكا لا شيء بدون المعادن من إفريقيا، وأكدت "إذا كان يعتقد أن الأفارقة ليسوا سوى متسولين، فعليه أن يبحث عن المعادن في مكان آخر لأن إفريقيا سئمت من عدم الاحترام الصارخ والتجاهل الذي يستمرون في الحصول عليه من العالم الغربي".