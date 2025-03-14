ترامب: أوكرانيا وافقت على مقترح وقف الحرب ونحاول إقناع بوتين

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن المفاوضات بشأن مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا ليست سهلة.

وأضاف ترامب الجمعة: "نقوم بعمل جيد بشأن الأزمة الأوكرانية وأتواصل مع بوتين لإنهاء الحرب، موضحا أن أوكرانيا وافقت على مقترح هدنة الـ30 يوما ونحاول إقناع بوتين".

ولفت ترامب، إلى أن روسيا تحاصر عددا كبيرا من الجنود الأوكرانيين، ووحدة القتال لا تصدق، مضيفا: "كنا على شفا حرب عالمية ثالثة بسبب الأسلحة النووية لكن الأمور صارت أفضل حاليا".

وأشار إلى تواصله اليوم مع الجانبين الروسي والأوكراني من أجل إنهاء الحرب، مشيرا إلى إنفاقهم 350 مليار دولار لمواجهة الأزمة في أوكرانيا.

وذكر ترامب، أن بايدن هو من سمح باندلاع الحرب في أوكرانيا لكن أمريكا ستتوصل إلى اتفاق، مردفا: "تلقينا من روسيا ردودا إيجابية بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا".