مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل

(أ ب)

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون مشترك بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لزيادة العقوبات على الاتجار بالفنتانيل، وأحاله إلى مجلس النواب.

وتم إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ بأغلبية 84 صوتا مقابل 16 صوتا، وكانت جميع أصوات الرفض من جانب الديمقراطيين.

وسيتم إحالة مشروع القانون بعد ذلك إلى مجلس النواب، حيث تم تمرير نسخة مماثلة منه بالفعل بدعم ديمقراطي كبير، ما يدل على أن الكثيرين في الحزب حريصون على تضييق الخناق على توزيع مخدر الفنتانيل بعد الانتخابات التي تحدث فيها الرئيس الجمهوري دونالد ترامب عن المشكلة.

وتسببت قوة تأثير مخدر "الفنتانيل" وإدمانه الشديد ندبة عميقة داخل المجتمع الأمريكي، كما تتسبب الجرعات الزائدة من المخدر في وفيات تفوق عدد الوفيات الناجمة عن حوادث إطلاق النار أو تصادم السيارات.

وعلى الرغم من أن معدلات الوفيات بدأت تسجل تراجعاً، ربما نتيجة توافر عقار "نالوكزون"، الذي يحد من تأثير الجرعات الزائدة من المواد الأفيونية، فإن الأرقام لا تزال مقلقة، فقد سُجلت 87 ألف حالة وفاة جراء تعاطي جرعات زائدة (معظمها مرتبطة بالمواد الأفيونية) بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2024، مقارنة بـ 114 ألف حالة وفاة في العام الذي سبقه.

وأقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون مماثل في عام 2023، حيث شارك العشرات من الديمقراطيين في دعمه، لكنه تعثر في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.