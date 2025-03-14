وزير الخارجية: مصر تقف قلبًا وقالبًا إلى جانب الشعب السوري

وكالات

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي إن الدولة المصرية تقف قلباً وقالباً وبكل وضوح وحسم إلى جانب الشعب السوري وإرادته وتطلعاته، مشدداً إلى ضرورة "أن تكون هناك عملية سياسية شاملة لا تقصي أحداً".

ولفت وزير الخارجية خلال حواره مع قناة الشرق للأخبار إلى أن القاهرة توظف اتصالاتها "مع الأشقاء في سوريا من مختلف المشارب والاتجاهات، وأيضاً السلطة السورية الانتقالية الموجودة حالياً، لنقل هذه الرسائل... نحن نقدم النصح بضرورة عدم الإقصاء وضرورة توفير الضمانات والحماية لكل الأقليات ولكل المجموعات العرقية والإثنية والدينية الموجودة هناك".

وشدد وزير الخارجية: على أن "قضية الأمن والاستقرار مهمة جداً. ولابد من التعامل مع قضية المقاتلين الأجانب، وهي قضية مهمة للغاية، وأن يتم التأكيد على الدولة الوطنية، وألا تكون سوريا قاعدة لتهديد أي من جيرانها أو أي من الأطراف الإقليمية. هذه أمور ننقلها تباعاً إلى الأخوة في سوريا على سبيل النصح، لأن لدينا خبرة وتجارب في المنطقة وعلينا أن نعي من هذه التجارب".

وحين سُئل عن العلاقات مع إيران، قال: "لدينا بعض الشواغل في ما يتعلق بالعلاقات مع إيران ويتعين التعامل معها حتى يتم استعادة هذه العلاقات بشكل كامل".

وأضاف وزير الخارجية: أن "الاتصالات قائمة مع الحكومة الإيرانية على فترات طويلة... ونحن وظفنا هذه الاتصالات في الفترة الماضية في عملية وقف التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى أتون حرب إقليمية لا تبقي ولا تذر".

وتابع بدر عبد العاطي: "ذكرنا للطرف الإيراني أنه يتعين احترام القانون الدولي وعلاقة حسن الجوار مع الدول المجاورة والتحرك في اتجاه خفض التصعيد".