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هولندا مستعدة لاستخدام حق النقض ضد أجزاء من حزمة الدفاع الأوروبية

10:30 م الجمعة 14 مارس 2025

ديك شوف رئيس الوزراء الهولندي

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(د ب أ)

قال رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف اليوم الجمعة، إن هولندا لن تضمن موافقتها غير المشروطة على حزمة إعادة التسلح المخطط لها الخاصة بالاتحاد الأوروبي المقدرة بمليارات اليورو.

وقال شوف في لاهاي، عندما يتعلق الأمر بالحصول على قروض مشتركة وتخفيف قواعد الميزانية بشكل كبير ، لن توافق البلاد إلا إذا كان ذلك ضروريا .

وفي الأسبوع الماضي، وافق شوف على خطة التكتل البالغ قيمتها 800 مليار يورو (652 مليار دولار) في بروكسل، لكن ثلاثة أحزاب ائتلافية رفضت ذلك.

وفي اجتماع أزمة لاحق، وافق شوف وقادة الحزب على حل وسط.

وتتمثل نقطة الانتقاد الرئيسية في التمويل المخطط لإعادة التسلح عبر القروض المشتركة وزيادة الدين الوطني.

وقال شوف إن هولندا تعتزم في الوقت الراهن اتخاذ "موقف بناء" في مفاوضات التكتل.

ورغم ذلك، تحتفظ الحكومة بالحق في رفض أجزاء من الحزمة أو الامتناع عن التصويت.

وبحسب رسالة من الحكومة إلى البرلمان، فإنه يتعين أن يظل الدين محدودا وينبغي عدم تعريض الاستقرار المالي للخطر .

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