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حماس تعلن استعدادها للإفراج عن أسير يحمل الجنسية الأمريكية

09:46 م الجمعة 14 مارس 2025

الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم

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وكالات

أعلن الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، عن استعداد الحركة للإفراج عن الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، في خطوة وصفها بأنها "بادرة إيجابية".

وأكد حازم قاسم أن حماس لا تسعى إلى اتفاقات جديدة أو جانبية، بل ترغب في المضي قدمًا في تنفيذ اتفاق الهدنة بمراحله المختلفة، داعيًا الإدارة الأمريكية إلى الضغط على إسرائيل للالتزام بما تم الاتفاق عليه.

وشدد المتحدث باسم الحركة، على أن التهديدات ومحاولات الضغط على المفاوض الفلسطيني لن تحقق نتائج إيجابية، مجددًا تطلع حماس إلى إطلاق سراح جميع الأسرى والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

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