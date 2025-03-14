مصر تؤكد رفضها تشكيل حكومة موازية في السودان بقيادة حميدتي

وكالات

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي، إن مصر موقفها واضح من الأزمة السودانية، مشددا على ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، وهذا الأمر الذي لطالما تحدث عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار.

وتابع وزير الخارجية في حواره مع قناة الشرق الجمعة: "من دون دولة وطنية ومؤسسات قوية للدولة الوطنية ستستمر عناصر عدم الاستقرار في الإقليم العربي والمنطقة العربية".

وأضاف وزير الخارجية بدر عبد العاطي: "إذا كنا نتحدث عن دولة وطنية ومؤسسات وطنية لا يمكن قبول أن يكون هناك ميليشيات... نحن ندعم الدولة الوطنية ومؤسساتها في السودان وهذا أمر شديد الأهمية".

وأكد وزير الخارجية: "بالتأكيد لدينا قلق بالغ بشأن مسألة وحدة السودان واستقراره وسلامة أراضيه وعدم تقسيمه، وهذا خط أحمر بالنسبة لنا ولا يمكن أن نقبل بحدوثه تحت أي ظرف من الظروف".

وجدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي رفض مصر تشكيل الحكومة الموازية التي أعلنها تحالف يقوده زعيم "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو (حميدتي).