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القبض على طالبة فلسطينية شاركت في احتجاجات جامعة كولومبيا

08:50 م الجمعة 14 مارس 2025

مظاهرات جامعة كولومبيا

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وكالات

نقلت إن بي سي عن مسؤولين قولهم، إن عملاء فدراليون ألقوا القبض على طالبة فلسطينية شاركت في الاحتجاجات في جامعة كولومبيا

وأضافوا أن الطالبة الفلسطينية تدعى لقاء كردية من الضفة الغربية وتجاوزت مدة تأشيرتها الطلابية

كانت محامية الطالب محمود خليل قالت إنه لا يوجد أي أساس قانوني لاتهامه بدعم حماس أو الإرهاب، مشددة على أن احتجاجه كان تعبيرًا عن رفضه لقصف المدنيين الفلسطينيين.

وأضافت المحامية أن خليل تعرض لهجوم انتقامي ومتطرف استهدف حقه في حرية التعبير، مؤكدة أن ما قام به موكلها هو حق محمي دستوريًا، إلا أن الإدارة الأمريكية "لا تقول الحقيقة كاملة للجمهور الأمريكي".

وأشارت إلى أن التهمة الحقيقية الموجهة إلى خليل ليست سوى التعبير عن أفكار لا تتوافق مع موقف الحكومة الأمريكية، مضيفة أن محاولة قمع حرية التعبير لمجرد اختلاف الرأي أمر "مرعب للغاية".

وأكدت أن ما يجعل أمريكا عظيمة هو تمسكها بحق حرية التعبير، داعية الجميع إلى التصدي لمحاولات قمع هذا الحق.

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جامعة كولومبيا طالبة فلسطينية لقاء كردية الضفة الغربية
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