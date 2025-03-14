إعلان

بوتين: على كييف إصدار أمر بالاستسلام لإنقاذ الجنود الأوكرانيين في كورسك

07:53 م الجمعة 14 مارس 2025

بوتين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تعليقه على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنقاذ أرواح الجنود الأوكرانيين المحاصرين في كورسك، أنه يجب على كييف إصدار أمر لجيشها بالاستسلام.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي: "لقد قرأنا اليوم اقتراح الرئيس الأمريكي ترامب لإنقاذ أرواح أفراد الجيش الأوكراني المحاصرين من قبل القوات الروسية في كورسك"، مضيفا: "من أجل التنفيذ الفعال لدعوة الرئيس الأمريكي، يجب على القيادة العسكرية والسياسية الأوكرانية إصدار أمر لجنودها بإلقاء السلاح والاستسلام".

وأشار بوتين إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية ارتكبت جرائم ضد السكان المدنيين في منطقة كورسك، والتي تم تصنيفها من قبل مكتب المدعي العام الروسي على أنها إرهاب.

وتابع: "نتفهم دعوة الرئيس ترامب إلى الاسترشاد بالاعتبارات الإنسانية فيما يتعلق بهؤلاء الجنود"، مؤكدا أنه في حال ألقى الجنود الأوكرانيون في مقاطعة كورسك أسلحتهم، سيتم ضمان أمنهم وحياتهم.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه تحدث مع نظيره الروسي يوم الخميس وطلب منه "الرأفة بالقوات الأوكرانية المحاصرة بالكامل في مقاطعة كورسك" جنوب غربي روسيا.

وكشف ترامب أن محادثته مع بوتين كانت جيدة وبناءة للغاية وأنه طلب منه "الرأفة بالقوات الأوكرانية المحاصرة بالكامل" في مقاطعة كورسك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بوتين الرئيس الروسي ترامب الجنود الأوكرانيين المحاصرين في كورسك كييف مجلس الأمن الروسي الجيش الأوكراني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

المطرية تحتفي بالعام الحادي عشر لإفطارها الرمضاني بحضور شعبي ودعم رسمي (صور)
عاجل |حبس المتهم بالتعدى على "سائق الفردوس" بأكتوبر 4 أيام
استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدا