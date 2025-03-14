بوتين: على كييف إصدار أمر بالاستسلام لإنقاذ الجنود الأوكرانيين في كورسك

وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تعليقه على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنقاذ أرواح الجنود الأوكرانيين المحاصرين في كورسك، أنه يجب على كييف إصدار أمر لجيشها بالاستسلام.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي: "لقد قرأنا اليوم اقتراح الرئيس الأمريكي ترامب لإنقاذ أرواح أفراد الجيش الأوكراني المحاصرين من قبل القوات الروسية في كورسك"، مضيفا: "من أجل التنفيذ الفعال لدعوة الرئيس الأمريكي، يجب على القيادة العسكرية والسياسية الأوكرانية إصدار أمر لجنودها بإلقاء السلاح والاستسلام".

وأشار بوتين إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية ارتكبت جرائم ضد السكان المدنيين في منطقة كورسك، والتي تم تصنيفها من قبل مكتب المدعي العام الروسي على أنها إرهاب.

وتابع: "نتفهم دعوة الرئيس ترامب إلى الاسترشاد بالاعتبارات الإنسانية فيما يتعلق بهؤلاء الجنود"، مؤكدا أنه في حال ألقى الجنود الأوكرانيون في مقاطعة كورسك أسلحتهم، سيتم ضمان أمنهم وحياتهم.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه تحدث مع نظيره الروسي يوم الخميس وطلب منه "الرأفة بالقوات الأوكرانية المحاصرة بالكامل في مقاطعة كورسك" جنوب غربي روسيا.

وكشف ترامب أن محادثته مع بوتين كانت جيدة وبناءة للغاية وأنه طلب منه "الرأفة بالقوات الأوكرانية المحاصرة بالكامل" في مقاطعة كورسك.