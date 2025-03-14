كندا تتوعد بفرض "أقصى ضغط" على ترامب

(د ب أ)

قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، اليوم الجمعة، إن كندا مصممة على مواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجراءات قاسية في ظل انخراط الجانبين في نزاع تجاري.

وقالت جولي، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع الكبرى في شرقي كندا: "سنضع أقصى ضغط على الأمريكيين، وفي الوقت نفسه، سنعمل على إيجاد طرق فرعية للخروج من المأزق، لأننا نعلم في نهاية المطاف أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ستضر بالأمريكيين".

وأدلت جولي بهذه التصريحات بعدما أجرت "محادثة طويلة للغاية" مع نظيرها الأمريكي ماركو روبيو.

وشددت جولي أيضا على أن التعاون في حل الأزمات الأخرى يجب أن يستمر.

وأضافت جولي أن "ما تمكنا أنا ووزير الخارجية روبيو من الاتفاق عليه هو: أننا لن نسمح للأمور التي لا نتفق عليها أن تمنعنا من الاتفاق على أمور أخرى".

وفيما يتعلق بالتهديد الصارخ المتكرر من جانب الرئيس ترامب بضم كندا، استخدمت جولي عبارات حازمة قائلة: "حسنا، كما قلت للوزير، سيادة كندا ليست موضوعا للنقاش. نقطة على السطر".

وتابعت قائلة: "لا يوجد نقاش حول ذلك. ولا يوجد حديث عنه. ولا حاجة للتحدث عنه. أنتم هنا، تحترموننا، وتحترمون سيادتنا، وأنتم في بلادنا، تحترمون الشعب، نقطة على السطر".