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أول تعليق من الصومال على خطة إعادة توطين الفلسطينيين على أراضيها

05:50 م الجمعة 14 مارس 2025

وزير خارجية الصومال

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وكالات

أعرب وزير خارجية الصومال، أحمد معلم فقي، عن رفض بلاده القاطع لأي خطة تتضمن استخدام الأراضي الصومالية لإعادة توطين سكان آخرين، مؤكدًا أن الصومال ترفض تمامًا أي مقترح يهدف إلى تقويض حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام على أرضه التاريخية.

وجاءت تصريحات فقي عقب تقارير إعلامية كشفت عن مخطط أمريكي-إسرائيلي لتهجير سكان قطاع غزة إلى ثلاث دول إفريقية، من بينها الصومال وأرض الصومال الانفصالية والسودان.

وقال المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم إنهم أجروا اتصالات مع حكومات الصومال وأرض الصومال، فيما لم يتضح بعد مدى تقدم هذه المناقشات.

من جانبه، نفى مسؤول في "صوماليلاند" أن تكون حكومته قد تلقّت أي اتصالات أو كانت جزءًا من المحادثات المتعلقة بإعادة توطين الفلسطينيين في أراضيها.

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