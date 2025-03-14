مجموعة السبع تدعم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار في أوكرانيا

(د ب أ)

اتفقت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) البوم الجمعة، بعد محادثات مطولة على موقف مشترك بشأن المسار الأمريكي نحو تأمين وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي على هامش اجتماع المجموعة في مدينة شارلفوا شرقي كندا، " وافق وزراء الخارجية السبعة على الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار الذي يدعمه الأوكرانيون".

وأضافت جولي إنه بعد أن توصلت المفاوضات إلى توافق قوي في الآراء حول عدد من الأمور، سيتم تمحيص رد الفعل الروسي على المبادرة الأمريكية.

يشار إلى أنه بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة، تضم مجموعة السبع بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.

ويشارك وزير الخارجية ماركو روبيو في الاجتماع نيابة عن الولايات المتحدة.

وينعقد المؤتمر في شارلفوا في ظل التغيير الأخير الذي تبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السياسة الأوكرانية وأيضا تجاه الجارة كندا.

ويثير التحول الواضح للإدارة الأمريكية نحو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قلقا خاصا لشركاء مجموعة جي7.

وفي الوقت ذاته، تميز الاجتماع بجهود لتحقيق الاتحاد واتخاذ موقف مشترك تجاه دول مثل روسيا والصين.

ووفقا للمشاركين، لم يتضح ما إذا كان بإمكان هذه الجولة الاتفاق على إعلان ختامي مشترك.