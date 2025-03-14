برنامج الأغذية العالمي يعلن قطع أغلب حصص الغذاء في ميانمار الشهر المقبل

(أ ب)

قال برنامج الأغذية العالمي اليوم الجمعة، إنه سوف يتم قطع المساعدة الغذائية عن أكثر من مليون شخص في ميانمار التي مزقتها الحرب بسبب نقص حاد في التمويل.

وجاء في بيان صادر عن البرنامج أنه سوف يتم قطع أغلب حصص الغذاء التي يتم توزيعها حاليا في ميانمار في أبريل، رغم أن البلاد تواجه أزمة إنسانية حادة ناتجة عن قتال عنيف بين الحكومة العسكرية والمليشيات القوية التي تعارض حكمها.

وقال البرنامج إنه سوف يحتاج إلى 60 مليون دولار لمواصلة المساعدة الغذائية في ميانمار ودعا شركائه إلى تحديد تمويل إضافي.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان قرار برنامج الاغذية العالمي على صلة مباشرة بخطوات إدارة دونالد ترامب لوقف أغلب المساعدة الأجنبية وحل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي كان لها آثار واسعة النطاق على الجهود الإنسانية في جميع أنحاء العالم.

وأدى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بتجميد برامج المساعدة الخارجية لمدة 90 يوما إلى عمليات خفض أخرى في الخدمات للاجئين من ميانمار، بما في ذلك إغلاق الرعاية في المستشفيات في المخيمات في تايلاند المجاورة حيث يعيش أكثر من مئة ألف شخص، بحسب نشطاء ومسؤولين تايلانديين.