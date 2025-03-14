الرئيس الفلبيني السابق يظهر أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية عبر رابط فيديو

(أ ب)

ظهر الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي اليوم الجمعة أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية عبر رابط فيديو، بعد أيام من القبض عليه في مانيلا بتهمة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إطار "الحرب على المخدرات" التي كان يشرف عليها من مكتبه.

ولم يمثل دوتيرتي أمام المحكمة في لاهاي، لكنه ظهر لوقت قصير على شاشة عرض من مركز الاحتجاز القريب الذي يقبع به.

ولم يتم الإدلاء بتفسير لعدم ظهوره شخصيا في أول جلسة في محكمة العدل الدولية على الفور.