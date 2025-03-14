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إعلام عبري: فريق التفاوض الإسرائيلي سيعود الليلة من الدوحة

04:12 م الجمعة 14 مارس 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر، بأن فريق التفاوض الإسرائيلي سيعود الليلة من العاصمة القطرية الدوحة، دون تحقيق أي تقدم ملموس في المحادثات.

وأشارت القناة إلى أن المفاوضات لم تسفر عن اختراق، لكنها ستستمر في وقت لاحق، مع اتخاذ قرارات بشأن الخطوات المقبلة خلال الأيام القادمة.

ومن المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء غد مع كبار القادة الأمنيين والسياسيين لبحث مستقبل المفاوضات وتقييم المسار التفاوضي.

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الدوحة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
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