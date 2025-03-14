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محامية الطالب محمود خليل: لا أساس لاتهامه بدعم حماس

03:37 م الجمعة 14 مارس 2025

الطالب محمود خليل

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وكالات

أكدت محامية الطالب محمود خليل أنه لا يوجد أي أساس قانوني لاتهامه بدعم حماس أو الإرهاب، مشددة على أن احتجاجه كان تعبيرًا عن رفضه لقصف المدنيين الفلسطينيين.

وأضافت المحامية أن خليل تعرض لهجوم انتقامي ومتطرف استهدف حقه في حرية التعبير، مؤكدة أن ما قام به موكلها هو حق محمي دستوريًا، إلا أن الإدارة الأمريكية "لا تقول الحقيقة كاملة للجمهور الأمريكي".

وأشارت إلى أن التهمة الحقيقية الموجهة إلى خليل ليست سوى التعبير عن أفكار لا تتوافق مع موقف الحكومة الأمريكية، مضيفة أن محاولة قمع حرية التعبير لمجرد اختلاف الرأي أمر "مرعب للغاية".

وأكدت أن ما يجعل أمريكا عظيمة هو تمسكها بحق حرية التعبير، داعية الجميع إلى التصدي لمحاولات قمع هذا الحق.

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