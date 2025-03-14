المبعوث الأمريكي الخاص ويتكوف يغادر موسكو بعد محادثات بشأن أوكرانيا

موسكو- (د ب أ)

غادر المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف العاصمة الروسية موسكو على متن رحلة طيران ليلية بعد زيارة قصيرة لتقديم مقترحات بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في أوكرانيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية اليوم الجمعة.

ولم ترد معلومات حتى الآن عن الاجتماع بين ممثل الولايات المتحدة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي كان الكرملين أعلن عن عقده مساء أمس الخميس.

ووصل ويتكوف إلى العاصمة الروسية في منتصف النهار، وغادر موسكو بعد ساعات متوجها إلى باكو في رحلة عمل، حسبما ذكرت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية نقلا عن خدمة "فلايت رادار 24" لرصد الرحلات الجوية.

وبحسب البيت الأبيض، تم إرسال مساعد الرئيس دونالد ترامب إلى موسكو لتقديم مبادرة أمريكية بشأن وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في الحرب الأوكرانية المستمرة منذ ثلاثة أعوام.

وأعلن يوري أوشاكوف مستشار بوتين لشؤون السياسة الخارجية عن اجتماع مع الرئيس الروسي، لكنه أشار إلى أنه لن يكون علنيا.

وتحدث بوتين نفسه إلى الصحافة أمس الخميس عن المقترح الأمريكي، ووضع العديد من الشروط المسبقة لموافقة موسكو، بما في ذلك تنازلات إقليمية واسعة وضمانات أمنية لروسيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لاحقا إن بوتين لن يجرؤ على إخبار ترامب مباشرة أنه يرغب في مواصلة الحرب، واصفا موقف الرئيس الروسي بأنه "تلاعب".