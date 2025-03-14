عائلات الأسرى الإسرائيليين تضغط على نتنياهو لعقد اتفاق شامل مع حماس

وكالات

طالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، الحكومة الإسرائيلية بعقد اتفاق شامل يعيد جميع الأسرى دفعة واحدة، وذلك عقب إعلان حركة حماس استعدادها لإطلاق سراح جندي أمريكي ورفات أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية.

وقالت الهيئة، إنها "تبارك عودة أي أسير، سواء لإعادة التأهيل أو للدفن"، لكنها شددت على أن تنفيذ هذا الإعلان "يجب أن يكون بداية لاتفاق شامل، وليس عملية انتقائية تفكك قيم الصهيونية وتمثل استمرارا لسياسة التخلي".

ووجهت الهيئة انتقادات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلة: "مصدومون من احتمال بقاء الأسرى في الأسر، ما قد يعني الحكم بموتهم"، وطالبته بإنهاء الحرب وإبرام اتفاق يعيد جميع الأسرى.

كما دعت إلى إبقاء وفد التفاوض الإسرائيلي في الدوحة، لضمان التوصل إلى صفقة تبادل شاملة تشمل جميع الأسرى، في ظل الضغوط المتزايدة على الحكومة الإسرائيلية بشأن هذا الملف.