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مستوطنون إسرائيليون يحرقون منازل وسيارات في قرية فلسطينية بالضفة الغربية

03:06 م الجمعة 14 مارس 2025

مستوطنين إسرائيليين

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رام الله- (د ب أ)

أفادت تقارير إعلامية اليوم الجمعة بأن مستوطنين إسرائيليين متطرفين ألحقوا أضرارا جسيمة بممتلكات في قرية فلسطينية شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، نقلا عن سكان محليين، أن المستوطنين أضرموا النار في ثلاثة منازل وسيارتين خلال الليل في قرية دوما، جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن المستوطنين أضرموا النار في خمسة منازل من مخيم قريب، يضم عادة بيوت متنقلة (كرفانات).

ووفقا لهآرتس، اتهم المستوطنون الفلسطينيين بمحاولة سرقة أغنامهم. ولم يتسن التحقق على الفور من صحة تلك الادعاءات بشكل مستقل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في تقرير الحريق المتعمد.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا المزيد من العقوبات على "الجماعات الإسرائيلية المتطرفة" بسبب العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي، في مستوطنات بالضفة الغربية يعتبرها المجتمع الدولي في معظمه أنها غير قانونية وتمثل عقبة كبرى أمام تحقيق السلام.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا المزيد من العقوبات على "الجماعات الإسرائيلية المتطرفة" بسبب العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

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