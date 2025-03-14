مجموعة السبع تدعو روسيا لوقف إطلاق النار وتبحث فرض عقوبات حال الرفض

وكالات

أكدت مسودة البيان النهائي لاجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، الذي انعقد اليوم، على ضرورة موافقة روسيا على وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مشيدة في الوقت ذاته بـ"التزام أوكرانيا بوقف فوري للأعمال القتالية".

وبحث الاجتماع فرض عقوبات إضافية على موسكو في حال رفضها وقف إطلاق النار، والتي قد تشمل قيودًا على أسعار النفط ضمن مساعي الضغط الاقتصادي على روسيا.

وفيما يخص الشرق الأوسط، أعرب وزراء الخارجية عن دعمهم لـاستئناف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف دائم لإطلاق النار. كما شددوا على ضرورة توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها.

أما بشأن إيران، فقد دعا البيان طهران إلى خفض التصعيد واختيار الدبلوماسية، مؤكدًا أن "إيران لا يمكن السماح لها أبدًا ببناء وامتلاك سلاح نووي"، واصفًا إياها بأنها "مصدر رئيسي لعدم الاستقرار في المنطقة".







