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ترامب: بايدن المخادع أدخلنا في أزمة حقيقية مع روسيا

02:45 م الجمعة 14 مارس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على الرئيس السابق جو بايدن، محملًا إياه مسؤولية تصاعد الأزمة مع روسيا والحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب، اليوم الجمعة، إن "بايدن المخادع أدخلنا في أزمة حقيقية مع روسيا"، مشيرًا إلى أن الحرب أدت إلى مقتل ملايين الأشخاص دون داعٍ، وأن مزيدًا من الضحايا سيسقطون ما لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وأكد ترامب أنه "كان سيبرم اتفاقًا نهائيًا مع روسيا" لو كان رئيسًا، مضيفًا أن الحرب في أوكرانيا "لم تكن لتندلع لو كنت في البيت الأبيض".

كما أشار إلى أن هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل لم يكن ليحدث لو كان في منصبه، معتبرًا أن سياساته كانت ستمنع مثل هذه الأحداث.

وفي سياق انتقاده لسياسة بايدن الخارجية، قال ترامب إن "الانسحاب من أفغانستان كان سيتم بقوة وكبرياء، بدلًا من أن يكون أكثر الأيام إحراجًا في تاريخ بلادنا"، في إشارة إلى الفوضى التي رافقت انسحاب القوات الأمريكية من كابول عام 2021.

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دونالد ترامب الرئيس الأمريكي جو بايدن روسيا أوكرانيا
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