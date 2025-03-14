الرئيس الأوكراني يشارك في مأدبة إفطار مع جنود مسلمين (صور)

وكالات

شارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مأدبة إفطار رمضانية مع جنود مسلمين في الجيش الأوكراني وممثلين عن الجالية المسلمة.

وخلال الحدث، أكد زيلينسكي أن الجهود الدبلوماسية التي تقودها أوكرانيا، والمتزامنة مع شهر رمضان، يمكن أن تسهم في تحقيق السلام، مشيرًا إلى أن بلاده تواصل العمل على إنهاء الحرب عبر المسارات السياسية والدولية.

ويعد تتار القرم، وهم السكان الأصليون لشبه جزيرة القرم، أكبر مجموعة مسلمة في أوكرانيا، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، حيث لعبوا دورًا بارزًا في دعم سيادة أوكرانيا منذ ضم روسيا للقرم عام 2014.