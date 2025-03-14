إعلان

الرئيس الأوكراني يشارك في مأدبة إفطار مع جنود مسلمين (صور)

02:30 م الجمعة 14 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (4)
  • عرض 4 صورة
    الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (2)
  • عرض 4 صورة
    الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

شارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مأدبة إفطار رمضانية مع جنود مسلمين في الجيش الأوكراني وممثلين عن الجالية المسلمة.

وخلال الحدث، أكد زيلينسكي أن الجهود الدبلوماسية التي تقودها أوكرانيا، والمتزامنة مع شهر رمضان، يمكن أن تسهم في تحقيق السلام، مشيرًا إلى أن بلاده تواصل العمل على إنهاء الحرب عبر المسارات السياسية والدولية.

ويعد تتار القرم، وهم السكان الأصليون لشبه جزيرة القرم، أكبر مجموعة مسلمة في أوكرانيا، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، حيث لعبوا دورًا بارزًا في دعم سيادة أوكرانيا منذ ضم روسيا للقرم عام 2014.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مأدبة إفطار رمضانية الجيش الأوكراني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تفاصيل خسائر حريق المعامل المركزية بوزارة الصحة.. تدمير أكشاك وأضرار بمبنى التراخيص
اتفاق جديد.. حماس توافق على إطلاق سراح جندي إسرائيلي أمريكي و4 جثامين