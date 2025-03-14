المستشار الألماني يستقبل ماكرون في برلين الأسبوع المقبل

برلين- (د ب أ)

يجري المستشار الألماني أولاف شولتس مشاورات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبشترايت، اليوم الجمعة في برلين إن الاجتماع الذي سيعقد في العاصمة الألمانية مساء الثلاثاء سيركز على الصراع في أوكرانيا إلى جانب قضايا أوروبية.

ومن المقرر عقد قمة الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل.

وقال هيبشترايت ردا على استفسار إن الاجتماعين سيركزان على الوضع في أوكرانيا ومسألة كيفية زيادة القدرات الدفاعية بشكل مشترك في أوروبا.

وذكر المتحدث أن نشر قوات برية "سيلعب دورا أقل أهمية إلى حد ما" لأنه - في رأي المستشار - لن يكون هذا سوى الخطوة الرابعة أو الخامسة بعد وقف إطلاق نار مستدام في أوكرانيا.





