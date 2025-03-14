إنشاء فرقة جديدة للأمن الوطني في الجيش الألماني

برلين- (د ب أ)

أنشأ الجيش الألماني فرقة جديدة للأمن الوطني.

وأتم المفتش العام للقوات البرية، الجنرال لفيتنانت ألفونس مايس، خطوة تأسيس الفرقة خلال مراسم بنداء الأسماء في ثكنة يوليوس-ليبر في برلين.

وتعتبر الفرقة الجديدة الوحدة الرابعة الكبرى للجيش، ويبلغ قوامها 6 آلاف جندي، وتتركز مهمتها في حماية البنية التحتية وتأمين نشر القوات المتحالفة وتقديم المساعدة الإدارية في حالة الكوارث.

ونتيجة للتغيرات في الوضع الأمني عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا، زادت الاهتمام بقضايا الأمن الداخلي وتعزيزه. وكانت قوات الأمن الداخلي في السابق تعمل تحت القيادات الإقليمية للجيش في الولايات الألمانية الـ16.

وفي الوقت الحالي، تضم الفرقة الجديدة خمسة أفواج للأمن الوطني. ومن المقرر إنشاء فوج سادس في الأول من أبريل المقبل.