دبلوماسيون: المجر تستخدم الفيتو لرفع عقوبات الاتحاد الأوروبي عن عدة مواطنين روس

بروكسل- (د ب أ)

استخدمت المجر حق الفيتو لرفع عقوبات الاتحاد الأوروبي عن عدة مواطنين روس، ومن بينهم رجل الأعمال فياتشيسلاف موشيه كانتور، حسبما أكد دبلوماسيون لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ويذكر أن كانتور هو من حملة الأسهم الرئيسيين في مجموعة أكرون، وهي من كبرى شركات تصنيع الأسمدة في روسيا، وتربطه علاقات وثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشمل القرار أيضا شقيقة رائد أعمال روسي معروف يدعى على شير عثمانون ومواطنين اثنين آخرين.

وذكر دبلوماسيون أن ورقة التفاوض التي استخدمتها المجر كانت تمديد العقوبات على روسيا والتي تشمل حوالي 2200 شخص ومنظمة بشكل إجمالي، ويحل الموعد النهائي للمصادقة على تمديدها غدا السبت.

ويتطلب قرار تمديد العقوبات موافقة جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ27.

وهددت المجر بعرقلة تمديد العقوبات ما لم يتم رفع عدة مواطنين روس من القائمة.





