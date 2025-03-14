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اتفاق جديد.. حماس توافق على إطلاق سراح جندي إسرائيلي أمريكي و4 جثامين

01:12 م الجمعة 14 مارس 2025

حركة حماس

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وكالات

أعلنت حركة حماس، اليوم، أنها تسلمت أمس مقترحًا من الوسطاء لاستئناف المفاوضات، مؤكدة أنها تعاملت معه بـ"مسؤولية وإيجابية".

وأوضحت الحركة، في بيان، أنها وافقت على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، بالإضافة إلى تسليم جثامين أربعة من الأسرى الإسرائيليين مزدوجي الجنسية، في خطوة تهدف إلى دفع المحادثات قدمًا.

وأكدت حماس "جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن قضايا المرحلة الثانية"، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ التزاماته كاملة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

ويأتي هذا التطور وسط جهود مكثفة من قبل الوسطاء الإقليميين والدوليين لاستئناف المفاوضات بين الجانبين.

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