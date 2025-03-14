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أهالي بلدة حضر بالجولان السوري يستنكرون زيارة مشايخ دروز لإسرائيل

01:09 م الجمعة 14 مارس 2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات


أعرب أهالي بلدة حضر في الجولان السوري عن استنكارهم الشديد لزيارة عدد من مشايخ الطائفة الدرزية إلى فلسطين المحتلة، مؤكدين أن هذه الزيارة جاءت بدعوة من جهات موالية للاحتلال الإسرائيلي ولا تمثل موقف أبناء الطائفة في سوريا.

وأوضح الأهالي، في بيان، أن "إسرائيل لم تحرص يومًا على حقوق الأقليات، وتستغل مثل هذه الزيارات لزرع الانقسام بين أبناء الشعب السوري"، مشيرين إلى أن الاحتلال يسعى لاستخدام الطائفة الدرزية لتحقيق مصالحه التوسعية في الجنوب السوري.

وشدد البيان على أن أبناء الجولان المحتل "لم ولن ينسوا جرائم وانتهاكات الاحتلال بحق أهلهم في الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة"، مؤكدين أن المشايخ الذين قاموا بهذه الزيارة "لا يمثلون إلا أنفسهم".

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات في المنطقة، حيث تشهد الجولان المحتل تحركات إسرائيلية مكثفة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، في ظل رفض الأهالي لأي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال.


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الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل الجولان السوري
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