حماس تدعو للتصدي لهجمات المستوطنين في الضفة الغربية

وكالات

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم، إلى التصدي لتصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، معتبرة أنها تأتي في إطار "الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

وأكدت الحركة، في بيان لها، أن "عدوان المستوطنين وإرهابهم ضد الفلسطينيين يتم بدعم كامل من حكومة الاحتلال وجيشها، ضمن مخططات تهدف إلى تهجير السكان وفرض واقع جديد على الأرض".

وطالبت حماس بتصعيد المواجهات والمقاومة الشعبية للتصدي لهذه الاعتداءات، مشددة على أن الشعب الفلسطيني "لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الجرائم، وسيواصل نضاله للدفاع عن أرضه ومقدساته".

وتشهد الضفة الغربية تصاعدًا في اعتداءات المستوطنين خلال الأشهر الأخيرة، وسط تزايد التحذيرات من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة.