يسرائيل هيوم: نتنياهو يقدم شكوى ضد رئيس الشاباك السابق

وكالات

أفادت صحيفة *يسرائيل هيوم* بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقدم بشكوى رسمية إلى الشرطة ضد رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) السابق نداف أرغمان، على خلفية تهديده بنشر معلومات سرية.

ووفقًا للتقرير، فإن الشكوى جاءت بعد تصريحات أرغمان التي ألمح فيها إلى كشف تفاصيل حساسة تتعلق بفترة خدمته في الجهاز الأمني. ولم تصدر بعد تصريحات رسمية من الشرطة أو مكتب نتنياهو بشأن تفاصيل الشكوى أو طبيعة المعلومات التي هدد أرغمان بكشفها.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية داخل إسرائيل، وسط انتقادات متزايدة لسياسات نتنياهو من شخصيات أمنية سابقة.