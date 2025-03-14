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عمدة موسكو: اعتراض 4 مسيرات استهدفت المدينة

11:45 ص الجمعة 14 مارس 2025

طائرة مسيرة

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موسكو- (د ب أ)

أعلن عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اعتراض الدفاع الجوي صباح اليوم الجمعة 4 طائرات مسيّرة استهدفت المدينة.

وأضاف أن فرق الطوارئ تعمل في موقع سقوط حطام المسيرات، وأن الحادث لم يسفر عن قتلى أو إصابات، وفقا لقناة "أر تي" الروسية.

وقال مصدر في الطوارئ أن إحدى المسيّرات سقطت على سطح مبنى سكني غربي موسكو.

ويوم الاثنين الماضي شنت قوات كييف أكبر هجوم بالمسيّرات على مناطق شمال وجنوب غربي روسيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 337 مسيّرة، منها 91 فوق مقاطعة موسكو.

وأسفر الهجوم عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة 18 آخرين.

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سيرجي سوبيانين الدفاع الجوي طائرات مسيّرة
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